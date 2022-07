Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vermisste 79-jährige Person aufgefunden

Homburg (ots)

Der von der Polizei Homburg gesuchte 79-jährige Ibrahim H. wurde am Morgen des 28.07.2022 an einer Landstraße unweit der Uniklinik Homburg durch einen aufmerksamen Fahrer festgestellt. Er war wohlauf, jedoch in einer hilflosen Lage. Er wurde zur medizinischen Versorgung zurück an die Uniklinik Homburg gebracht. Die Polizei Homburg bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell