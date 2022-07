Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Polizei Homburg sucht nach Vermisster Person

Homburg (ots)

Die Polizei Homburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 79-jährigen Ibrahim H.. Herr H. befand sich seit dem 27.07.2022 im Universitätsklinikum in Homburg in medizinischer Behandlung. Er hat gegen 20:15 Uhr, des 27.07., die Klinik in unbekannte Richtung verlassen. Herr H. ist nicht orientiert und auf Medikamente angewiesen. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Zur Beschreibung: Herr H. ist ca. 1,60m groß und schlank. Er hat eine Glatze mit Haarkranz. Bei seinem Verschwinden war er gänzlich in Braun, mit langer Hose, Hemd und Weste bekleidet. Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort der vermissten Person, bitte Mitteilung an die Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) oder jede andere Polizeidienststelle.

