POL-HOM: Sachbeschädigungen an PKWs durch Luftdruckwaffe

Gersheim (ots) - Ein unbekannter Täter hat am 25.07.2022, morgens gegen 11:20 Uhr, in 66453 Reinheim, Straße -Am Staaten-, an einem dortigen Wohnhaus eine Fensterscheibe mit einem Geschoss beschädigt.Dieses wurde vermutlich mit einer Schleuder oder Softair-Pistole abgeschossen. Die Scheibe wurde nicht komplett ...

