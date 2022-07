Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fensterscheibe durch Geschoss in 66453 Gersheim-Reinheim am hellichten Tag

Gersheim (ots)

Ein unbekannter Täter hat am 25.07.2022, morgens gegen 11:20 Uhr, in 66453 Reinheim, Straße -Am Staaten-, an einem dortigen Wohnhaus eine Fensterscheibe mit einem Geschoss beschädigt.Dieses wurde vermutlich mit einer Schleuder oder Softair-Pistole abgeschossen. Die Scheibe wurde nicht komplett durchschlagen, sondern es entstand eine Splitterung an der äußeren Scheibe. Die Bewohner des Anwesens waren zur Tatzeit zu Hause. Es gibt bisher keinerlei Täterhinweise. Der unbekannte Täter könnte sich vom Blies-Radweg in Reinheim über ein freies Grundstück gegenüber dem Anwesen herangenähert haben und dann über den Rad/Freizeitweg auch geflüchtet sein. Verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion in Homburg melden. Tel. 06841 1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell