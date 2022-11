BPOL-FL: Glückstadt - Jugendlicher ohne Ticket bedroht Zugbegleiter mit Messer, zieht Notbremse und spring aus dem Zug

Flensburg (ots) - Heute Morgen wurde die Leitstelle der Bundespolizei von Passanten auf einen E-Roller auf der Bahnbrücke in der Lilienthalstraße in Flensburg informiert. Die eingesetzte Bundespolizeistreife konnte vor Ort feststellen, dass Unbekannte einen E-Roller auf die Gleise werfen wollten, dieser jedoch auf dem Betonvorsprung liegen blieb. Der Roller drohte in ...

mehr