Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf die Schliche gekommen

Jena (ots)

Einen Langfinger erwischte am Montagnachmittag ein Mitarbeiter eines Drogeriegeschäftes Unterm Markt in Jena. Der Mann bewegte sich in dem Geschäft und steckte dann zwei Flacons im Wert von etwa 125 Euro in seine Tasche. Doch er blieb dabei nicht unbemerkt. Ein Mitarbeiter kam dem Mann auf die Schliche und deckte den Diebstahl auf. Da der 33-Jährige keinerlei Ausweisdokumente bei sich führte, musste er durch die Polizeibeamten auf die Dienststelle gebracht werden, um dort die Identität des Langfingers zweifelsfrei klären zu können. Gegen den Mann aus Georgien wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eröffnet.

