LPI-J: Brand bestätigt sich nicht

Apolda (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht vom 11.09.2022 zum 12.09.2022 in das Gebäude eines Hinterhofs in der Lessingstraße in Apolda ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dem als Lager genutzten Gebäude und hebelten zwei Holztüren auf. Sie entwendeten einen Fahrradanhänger im Wert von ca. 150 Euro. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, ...

