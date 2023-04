Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer bei Unfall verletzt- Sturz beim Überholvorgang

Bünde (ots)

(sls) In Bünde wurden am Donnerstagmorgen (20.4.) Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall auf der Holzhauser Straße gerufen. Bei Eintreffen der Beamten lag ein beschädigtes Motorrad der Marke Beta auf dem Gehweg im Einmündungsbereich der Steinstraße und ein beschädigter Ford Fiesta stand am rechten Fahrbahnrand. Nach Aussagen der Beteiligten und Zeugen befuhr eine 18-Jährige aus Bünde gegen 07.50 Uhr mit ihrem Ford die Holzhauser Straße in Richtung Hansastraße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 16-Jährige Beta-Fahrer mit seinem Motorrad direkt hinter dem Fiesta. In Höhe der Einmündung der Steinstraße verlangsamte die Bünderin ihrer Geschwindigkeit um nach links in die Steinstraße einzubiegen. Den dafür gesetzten Blinker übersah der 16-Jährige und versuchte den Ford, aufgrund der geringen Geschwindigkeit, auf der linken Seite zu überholen. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 16-Jährige aus Bünde mit dem Motorrad stürzte. Durch den Sturz wurde er an Schulter und Beinen verletzt und mit dem Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, so dass ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell