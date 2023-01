Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Glasfassade des Kinderhaus-Seckenheim-Süd durch Steinwurf beschädigt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Eine bisher unbekannte Täterschaft hat in der Zeit von Donnerstagnachmittag, 17:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 10:30 Uhr, Hinter den Dorfgärten die gläserne Fassadenverkleidung des Kinderhaus-Seckenheim-Süd durch einen Steinwurf beschädigt. In dem Glaselement entstand ein faustgroßes Loch in einer Höhe von 3,50m.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeiposten Mannheim-Seckenheim unter 0621/48973 zu melden.

