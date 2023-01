Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Alkoholisierter Opel-Fahrer kollidiert mit Laternenmast und flüchtet von der Unfallstelle

Mannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr kam der Fahrer eines Opels in der Sonderburger Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem dort befindlichen Laternenmast. Anschließend entfernte er sich zunächst fußläufig von der Unfallörtlichkeit. Der Unfall wurde bekannt, da ein Zeuge der Feuerwehr ein brennendes Fahrzeug an der Örtlichkeit gemeldet hatte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten jedoch lediglich das verunfallte dampfende Fahrzeug feststellen. Ein Brand lag nicht vor, weshalb die integrierte Leitstelle die Polizei informierte.

Als diese vor Ort eintraf fehlte vom Unfallverursacher zunächst jede Spur. Dieser kehrte jedoch wenig später an die Unfallörtlichkeit zurück. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Einsatzkräfte eine Atemalkoholkonzentration von 1,18 Promille festgestellt werden, weshalb er die eingesetzten Beamten für eine Blutprobe zur Dienststelle begleiten musste.

Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Trunkenheit ermittelt. Weiterhin muss er mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Da die Fahrbahn durch Öl und Schmierstoffe des verunfallten Fahrzeugs verunreinigt wurde, musste eine zusätzliche Fachfirma zur Fahrbahnreinigung verständigt werden. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

