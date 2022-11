POL-HRO: Diebe entwenden 250 Liter Dieselkraftstoff und Buntmetall von Baustelle

Wismar (ots) - Durch unbekannte Täter wurden in der Zeit vom 02.11.2022 14:30 Uhr bis 03.11.2022 06:00 Uhr insgesamt drei Hakenkreuz-Graffiti im Bereich der Rudolf-Tarnow-Schule am Wismarer Kagenmarkt angebracht. Ein Hakenkreuz in der Größe von 1m x 1m wurde in silberner Farbe an einer Giebelseite der Sporthalle und die anderen beiden Hakenkreuze in roter und silberner Farbe in der Größe von 50cm x 50cm im Bereich ...

