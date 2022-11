Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hakenkreuz-Graffiti im Bereich einer Wismarer Grundschule

Wismar (ots)

Durch unbekannte Täter wurden in der Zeit vom 02.11.2022 14:30 Uhr bis 03.11.2022 06:00 Uhr insgesamt drei Hakenkreuz-Graffiti im Bereich der Rudolf-Tarnow-Schule am Wismarer Kagenmarkt angebracht. Ein Hakenkreuz in der Größe von 1m x 1m wurde in silberner Farbe an einer Giebelseite der Sporthalle und die anderen beiden Hakenkreuze in roter und silberner Farbe in der Größe von 50cm x 50cm im Bereich der Mauer vor der Sporthalle aufgesprüht. Mitarbeiter der Wismarer Polizei sicherten Spuren. Eine Beseitigung der Graffiti wurde umgehend durchgeführt. Der dadurch entstandene finanzielle Aufwand beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zum Täter und zur Tat nehmen die Polizei in Wismar unter der TelNr. 03841-2030 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Hinweise können zudem auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet werden. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

