Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Garage des Wismarer Tierparks

Wismar (ots)

Am 03.11.2022 kam es gegen 22:25 Uhr auf dem Gelände des Wismarer Tierparks zu einem Brand in einer Fahrzeug-Garage. Als die Feuerwehr und die Polizei am Einsatzort eintrafen, war eine starke Rauchentwicklung aus der Garage wahrnehmbar. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zum Objekt und konnte den Brand umgehend löschen. In der Garage befanden sich insgesamt 5 Fahrzeuge des Tierparks. Ein Multicar sowie die Garage wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Menschen oder Tiere waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Es kamen insgesamt 22 Kameraden der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr Wismar-Friedenshof zum Einsatz. Der Kriminaldauerdienst Wismar kam vor Ort zum Einsatz. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Tim Voelkel Polizeihauptrevier Wismar

