LPI-J: Unbelehrbar

Bad Sulza (ots) - Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion Jena führten am gestrigen Tag, zwischen 13:30 Uhr und 21:00 Uhr in Bad Sulza, Apoldaer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Von 768 gemessenen Fahrzeugen waren 66 zu schnell unterwegs, so dass 64 Verwarngelder und 2 Bußgelder ausgesprochen werden mussten. Tagesschnellster war ein Fahrzeugführer mit 74 bei erlaubten 50 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

