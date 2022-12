POL-WAF: Wadersloh. Diebstahl aus Garage

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen (29.12.2022, 04.20 Uhr) einen Ford Mondeo in Beckum angefahren und ist geflüchtet. Der Unbekannte fuhr gegen 04.20 Uhr gegen das Auto, das in einer Einfahrt an der Straße Am Rüenkolk stand. Es liegen Hinweise vor die bestätigen, wie der Unbekannte mit mehreren Zügen wendete, vermutlich gegen das Auto stieß, es beschädigte und weiterfuhr. Wir bitten den ...

