POL-WAF: Beelen. Räuberischer Diebstahl an Bahnhof

Warendorf (ots) - Beim Abbiegen sind am Mittwoch (28.12.2022, 17.28 Uhr) zwei Autos in Beckum zusammengestoßen. Ein 19-jähriger Oelder fuhr auf der Zementstraße aus Richtung Neubeckumer Straße kommend. Als er an einer Kreuzung nach links in die Oelder Straße abbog, stieß er mit einer 36-jährigen Frau aus Bremerhaven in ihrem Auto zusammen. Sie war auf der Zementstraße Richtung Neubeckumer Straße unterwegs - mit ...

