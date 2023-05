POL-ESW: Pressebericht 15.05.2023

Polizei Eschwege

Pressebericht 15.05.2023

Polizei Eschwege

Einbruch in Garage; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend 20.00 Uhr und Sonntagmorgen 07.00 Uhr in der Pontanistraße in Eschwege eine Garage aufgebrochen. Die Täter hebelten dazu auf dem betreffenden Privatgrundstück die Holztüreingangstür zur Garage auf und drangen auf diesem Wege in die Garage ein. Geklaut wurde allem Anschein nach nichts, die Täter richteten aber Sachschaden in Höhe von 50 Euro an. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Körperverletzung im Festzelt

Im Festzelt in Wehretal-Hoheneiche kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen aus Eschwege und einer ebenfalls aus Eschwege stammenden 39-Jährigen. Gegen 03.00 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung, bei der die 39-Jährige mittels Bierglaswurf am Kopf verletzt wurde und später mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht wurde. Für den Glaswurf soll der 28-Jährige verantwortlich sein, gegen den nun die Ermittlungen aufgenommen wurden.

Polizei Sontra

Autofahrer alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Beamten der Polizei in Sontra haben am Sonntagabend einen Autofahrer angehalten, der betrunken und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Gegen 21.20 hielten die Beamten das Auto in der Ortslage von Sontra an, das von einem 37-Jährigen aus Frankfurt am Main gefahren wurde. Wie sich im Rahmen der Kontrolle mittels Atemalkoholtest herausstellte (Ergebnis über 2,7 Promille), war der Fahrer stark alkoholisiert. Zudem verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Daraufhin wurde dem 37-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und er musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Fahrer werden nun Ermittlungen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis geführt.

Polizei Witzenhausen

Wohnungstür beschädigt

Die Beamten in Witzenhausen haben Ermittlungen aufgenommen, nachdem unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür beschädigt haben. Der Vorfall ereignete sich in Witzenhausen in der Straße "Hinter dem Deich" zwischen Sonntagabend 21.30 Uhr und Montagmorgen 03.40 Uhr. Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen.

