Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Pkw-Diebstahl auf Hofgelände

Gerolsheim (ots)

Am Donnerstag, dem 20.04.2023, ist es zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr auf einem Hofgelände in Gerolsheim zu einer Komplettentwendung eines PKW gekommen. Das Fahrzeug, ein grauer VW Golf älteren Baujahres, wurde in diesem Zeitraum durch einen Mitarbeiter des landwirtschaftlichen Betriebes auf dem Hofgelände abgestellt und anschließend durch bislang unbekannte/-n Täter entwendet. Es wird von einer Schadenshöhe im niedrigen vierstelligen Bereich ausgegangen.

Es wird darum gebeten, dass Zeugen, die sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 06359/9312-5020 mit der Polizeiinspektion Grünstadt telefonisch in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell