Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsüberwachung in Grünstadt

Grünstadt (ots)

In der Nacht vom 21.04.23 zum 22.04.23 wurde eine Kontrollstelle zur Geschwindigkeitsüberwachung in der Asselheimer Straße in Grünstadt eingerichtet.

Hierbei wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 39 Fahrzeugen gemessen. Bei zwei Autofahrern konnte eine überhöhte Geschwindigkeit festgestellt werden. Die Fahrzeuge wurden aufgrund des Geschwindigkeitsverstoßes in die Kontrollstelle geleitet und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einem Autofahrer konnte zu dem Geschwindigkeitsverstoß eine Alkoholisierung im Ordnungswidrigkeitsbereich festgestellt werden.

Gegen die betroffenen Autofahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Dem alkoholisierten Autofahrer wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

