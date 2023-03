Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230324-3-pdnms Unfallbeteiligter gesucht, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 24.03.2023 um 08.00 Uhr missachtete der Fahrer eines grauen Renault die Vollsperrung in der Kieler Straße in Neumünster im Stadtteil Einfeld. Er fuhr trotz der Sperrung in den Baustellenbereich. Zwei dort arbeitende Personen wurden durch die rücksichtslose Fahrweise des 58-jährigen leicht touchiert. Des Weiteren musste ein Fahrradfahrer, der mit einem Kinderanhänger zu diesem Zeitpunkt die Bau-stelle passierte, in ein Gebüsch ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei Neumünster bittet nun diesen Radfahrer, sich bei der Polizei unter der Tel.: 04321/9450 zu melden. Alle weiteren Personalien, von den in diesen Sachverhalt verwickelten Personen stehen fest.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell