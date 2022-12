Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall mit Fußgänger

Fulda. Ein 75-jähriger Fußgänger aus Hofbieber wurde bei einem Unfall am Montag (12.12.) leicht verletzt. Ein 24-jähriger befuhr mit einem Pritschenwagen, gegen 15.10 Uhr, in Fulda die Dr.-Dietz-Straße in Richtung Petersberger Weg. In Höhe der Hausnummer 21 überquerte der 75-jährige Fußgänger die Straße. Trotz Vollbremsung konnte der Pritschenwagen-Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr vermeiden. Dieser kam zu Fall und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden

Haunetal. Am Montag (12.12.), gegen 11:50 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann aus Fulda mit einem Lkw den Verbindungsweg zwischen Siegwinden und Holzheim. Zur selben Zeit hatte ein 38-jähriger Mann, ebenfalls aus Fulda, seinen Lkw auf der schmalen Straße geparkt und war im Begriff, Baumstämme vom Fahrbahnrand mittels eines Krans auf seinen Anhänger zu laden. Auf schneebedeckter Straße erkannte der fahrende Lkw-Fahrer den Holzlaster zu spät und fuhr trotz Vollbremsung auf den Hänger auf. Durch die herausragenden, verladenen Baumstämme wurde das Führerhaus des Lkw stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro an dem Fahrzeug. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Samstag (10.12.), zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr, parkte ein 64-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld seinen orangefarbenen Kia Sportage auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. In dieser Zeit beschädigte ein anderer Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Kia. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen-de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Am Montag (12.12.), gegen 17.55 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Subaru-Kombi-Fahrer aus Bebra die "Auestraße" aus Richtung Eisenacher Straße kommend in Richtung der Straße "Im Bilder". Beim Überqueren der Hersfelder Straße übersah der Fahrer den auf der Hersfelder Straße fahrenden 31-jährigen Audi-Kombi-Fahrer aus Bebra. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 27-jähriger Mitfahrer aus Bebra im Pkw des 31-Jährigen wurde leichtverletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 6.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Zur Unfallzeit Montagnachmittag (12.12.), gegen 15.50 Uhr, befuhr eine 29-jährige Passat-Fahrerin aus Bad Hersfeld und ein 53-jähriger Golf-Fahrer aus Bebra die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra-Süd. An der dortigen Baustellenampel bremste die Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt ab. Der nachfolgende Golf-Fahrer fuhr auf. Der Gesamtschaden beträgt circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 29-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Zusammenstoß

Grebenhain. Am Montag (12.12.), gegen 11 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Astra die Landstraße von Bermuthshain kommend und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Hartmannshain abbiegen. Dabei übersah er einen 42-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem VW Golf die Bundesstraße in Richtung Grebenhain befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich der 42-jährige Fahrer schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 53-jährige Fahrer und seine 50-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Es entstand Sachschaden von 8.000 EUR.

Berührung mit den Außenspiegeln

Herbstein. Am 01. Dezember, gegen 7.30 Uhr, befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel Astra die Kreisstraße von Lauterbach kommend in Richtung Stockhausen. Nach Angaben der Pkw-Fahrerin kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches sich über der Fahrbahnmitte befand. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es zu einer Berührung der beiden linken Außenspiegel. Dabei wurde der Außenspiegel des Opels zerstört. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Aussage der Pkw-Fahrerin soll es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen silberfarbenen Kleinwagen handeln. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am 03. Dezember, gegen 23.45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem 3er BMW die Bundesstraße von Maar herkommend in Richtung Reuters. Unmittelbar nach dem Ortseingang von Reuters verlor der 21-jährige aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf eine Verkehrsinsel. Bei dem Unfall blieb der 21-jährige unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von circa 2.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

