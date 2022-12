Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Ortstafeln - Verkehrsschilder gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Ortstafeln

Alsfeld. Am 04. Dezember wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor zwei Ortstafeln gestohlen hatten. Bei der einen handelt sich um ein Verkehrsschild im Bereich der Ortsdurchfahrt Eifa an der B 62 in Richtung Rainrod. Die andere Ortstafel stand im Bereich der Ortsdurchfahrt Eifa an der L 3144 in Richtung Lingelbach. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsschilder gestohlen

Schotten. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag (12.12.) zwei Verkehrsschilder "Durchfahrt verboten" auf dem Plateau des Hoherodskopfs und im Bereich Parkplatz Taufstein im Gesamtwert von circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell