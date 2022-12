Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürogebäude - Einbruch in Schulgebäude

Fulda (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Künzell. Unbekannte brachen zwischen Freitagmittag (09.12.) und Montagmorgen (12.12.) in ein Bürogebäude in der Haunestraße im Ortsteil Keulos ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Haus und durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. In der Daimler-Benz-Straße brachen Unbekannte zwischen Freitagabend (09.12.) und Sonntagnachmittag (11.12.) in ein Schulgebäude ein. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und durchsuchten die Schule im Anschluss nach Wertgegenständen. Sie stahlen elektronische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro und verursachten circa 4.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

