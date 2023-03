POL-NMS: 230324-2-pdnms Stau auf der A7 nach Unfall Höhe Neumünster - Mitte

Neumünster (ots) - Neumünster/ Der Polizei-Verkehrsüberwachungsdienst wird am 26.03.2022, in der Zeit von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr eine Veranstaltung zum Thema "Sicher in die Saison mit Wohnmobil und Wohnwagen" durchführen. Veranstaltungsort wird die Rastanlage Aalbek an der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen ...

mehr