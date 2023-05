Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 15.05.2023-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Häusliche Gewalt; Körperverletzung

Die Beamten der Polizei in Eschwege sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Meinhard ausgerückt, nachdem ein 42-Jähriger gegen 00.45 Uhr mit Gewalt gegen seine Lebenspartnerin vorgegangen ist. Der 42-Jährige Aggressor, der zum Zeitpunkt des Vorfalls erheblich (1,8 Promille) alkoholisiert war, ist später zudem auch gegenüber einem 27-jährigen und einem 52-jährigen Anwohner gewalttätig geworden. Der 42-Jährige, der sich nun Ermittlungen wegen Körperverletzung in gleich drei Fällen gegenübersieht, musste sich im Rahmen der Ermittlungen einer Blutentnahme unterziehen, bevor er aufgrund seines Zustandes der Psychiatrie in Eschwege zugeführt werden musste.

Polizeibeamtin und Rettungssanitäterin angegriffen

Am Samstagmittag musste ein stark alkoholisierter (ca. 2,2 Promille) 69-jähriger Mann der Psychiatrie in Eschwege zugeführt werden, nachdem er zunächst aufgrund seines alkoholisierten Zustands in einem Getränkemarkt im Zuständigkeitsbereich der Polizei Eschwege auffällig und gegenüber dem Personal verbal aggressiv geworden war und später noch eine Polizeibeamtin und eine Rettungssanitäterin angriff. Nachdem die Polizei zu der renitenten Person hinzugerufen worden war, ist der Mann zunächst an seine Wohnanschrift verbracht worden. Im Wohnbereich seines Hauses hat er dann eine Polizeibeamtin unvermittelt hinterrücks angegriffen und am Arm verletzt, so dass der 69-Jährige dort vorläufig festgenommen werden musste, wobei der Mann sich ebenfalls leicht verletzte. Auf der Fahrt ins Krankenhaus zwecks ärztlicher Versorgung und Blutentnahme schlug der Mann trotz Fixierung zudem noch in Richtung einer Rettungssanitäterin, traf diese jedoch nicht. Wegen seines aggressiven Allgemeinzustands ist der Mann dann letztlich der Psychiatrie in Eschwege zugeführt worden. Der 69-Jährige muss sich in der Folge nun wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und wegen des versuchten Angriffs auf die Sanitäterin strafrechtlich verantworten.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell