POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Kfz

Bingen (ots) - Am Samstagmorgen meldet ein Verkehrsteilnehmer, dass das Fahrzeug vor ihm starke Schlangenlinien fahre. In Bingen-Bingerbrück konnte das Fahrzeug von einer Polizeistreife festgestellt und kontrolliert werden. Beim 37-jährigen Fahrer war starker Alkoholgeruch feststellbar. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Rückfragen bitte an: ...

