POL-MK: Diebe scheitern an Zigarettenautomat/ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte/ Versuchter Einbruch/ Fahrzeug-Ausschlachter

Hemer (ots)

Zwei männliche Personen mit auffallend heller Kleidung haben am Karfreitag um 4.24 Uhr versucht, einen Zigarettenautomaten an einer Hauswand an der Heinrich-Goswin-Straße zu demontieren und zu stehlen. Sie wurden jedoch beobachtet und flüchteten mit einem silbernen Fahrzeug mit MK-Kennzeichen in Richtung Ihmerter Straße. Die Polizei sicherte Spuren. Trotz unvollendetem Werk wurde der Schaden auf rund 3000 Euro geschätzt.

Nach dem Besuch diverser Osterfeuer erleichterte sich ein Kradfahrer am Karsamstag gegen 23.20 Uhr auf die Straße Rottmecke - direkt vor den Augen einer Streifenwagen-Besatzung der Polizei. Der offensichtlich alkoholisierte 57-jährige Hemeraner verweigerte einen Atemalkoholtest. Ein Streifenwagen brachte ihn zur Wache, um dort eine Blutprobe abnehmen zu können. Dort wollte er zur Toilette, versuchte dann aber, aus dem WC zu trinken. Als die Polizeibeamten ihn daran hinderten, wurde er handgreiflich. Ein Polizeibeamter bekam einen Schlag mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Die Beamten überwältigten ihn und legten ihm Handfesseln an. Er blieb gefesselt, bis die Blutprobe abgenommen war. Danach wurde er entlassen. Statt sich auf den Heimweg zu machen, drehte er draußen um und klingelte erneut an der Tür der Polizeiwache. Die Polizeibeamten erteilten einen Platzverweis und schrieben Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss.

Am Donnerstagmorgen, zwischen 1 und 5.45 Uhr, wurde versucht, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Jübergstraße einzubrechen.

Über Ostern waren Fahrzeug-Ausschlachter unterwegs in Hemer. Auf das Sportlenkrad hatten sie es in der Nacht zum Freitag am Von-Eichendorff-Weg abgesehen. Sie brachen den BMW 420D auf und demontierten den Lenker. Andere Fahrzeugteile oder im Fahrzeug liegende Wertgegenstände interessierten die Täter offenbar nicht. An der Oesestraße demontierten Diebe das Navigations-/Radiogerät aus einem BMW X4 XDrive. Zwischen Dienstagabend und Freitagmittag wurde Auf dem Hammer das komplette Armaturenbrett eines BMW 320D samt Navi und Multifunktionslenkrad gestohlen. Am Ballo störte ein Fahrzeughalter am Donnerstag um 5.35 Uhr einen Dieb. Als der Fahrer zu seinem Seat Altea kam, saß ein Fremder auf seinem Fahrersitz und durchsuchte den Wagen. Der Geschädigte zog den Fremden aus seinem Auto und stellte ihn zur Rede. Der Fremde riss sich los und rannte in Richtung Zeppelinstraße/Hauptstraße davon. Seine Beute: Kleingeld aus der Mittelkonsole. Der Unbekannte wurde auf 35 bis 40 Jahre und 1,80 Meter geschätzt. Er hatte kräftige, athletische Figur und trug dunkelgraue Kleidung. (cris)

