Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit um versperrten Parkplatz/ Einbrecher vor Badezimmertür/ Einbrüche/ Papiercontainer-Brand

Iserlohn (ots)

Am Sonntag um 18.20 Uhr haben sich am Schwitterberg zwei Männer wegen einer versperrten Parkplatz-Zufahrt gestritten. Ein 69-jähriger Mendener wollte dort auf seinen privaten Parkplatz fahren, der jedoch durch zwei fremde Pkw versperrt war. Er stieg aus und beschwerte sich. Darauf sei einer der Fahrer, ein 28-jähriger Mendener, mit seinem Hund und einer Harke in der Hand auf ihn zugelaufen. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der beide Männer leicht verletzt wurden. Mit der Harke hatte der 28-Jährige zuvor einen Hundefrisbee aus der Ruhr gefischt. Nach dem Streit versperrte der 69-Jährige die Abfahrt seines Gegners bis die Polizei eintraf. Das brachte ihm eine Anzeige ein wegen Nötigung. Die Kontrahenten zeigten sich gegenseitig an wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung.

Während sich eine 67-jährige Wohnungsinhaberin im Bad aufhielt, huschte kurz vor 5 Uhr eine dunkle Gestalt an der Tür vorbei. Die Frau holte ihr Telefon aus dem Nebenzimmer, schloss sich im Bad ein und rief die Polizei. Wie sich herausstellte, standen eine Außentür und mehrere Schränke und Schubladen auf. Der Täter nahm eine Handtasche an sich.

Ein Unbekannter versuchte am Samstag zwischen 1 und 19.10 Uhr, die Haustür eines Einfamilienhaus an der Nordstraße aufzubrechen. Gegen 2.30 Uhr hatte der Hund des Hauses angeschlagen, was mit dem Einbruchversuch im Zusammenhang stehen könnte. Erst am Abend bemerkte ein Bewohner die Schäden an der Haustür. Zwischen Donnerstag- und Samstagmittag verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einer Wohnung in der Gartenstraße und entwendete eine Geldkassette mit Bargeld, Uhren und Schmuck von geringem Wert. Einen weiteren Einbruch gab es am Donnerstag zwischen 7.20 und 22.30 Uhr am Sebastian-Kneipp-Weg. Die Täter öffneten eine Nebeneingangstür, durchsuchten die Wohnung und nahmen Schmuck, ein Mac Book Pro und einen schwarzen HP-Laptop an sich.

Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In den konkreten Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Sonntag diverse Kleidungsstücke aus einem Keller an der Nordstraße. Zwischen Karsamstag und Ostermontag versuchte mindestens Täter an der Raiffeisenstraße in das Gebäude eines leerstehenden Industriegebäudes einzubrechen. Es blieb bei dem Versuch. Der Täter hinterließ zwei beschädigte Türen.

Am Sonntag gegen 18.40 Uhr brannte an der Westfalenstraße ein Papiercontainer.

(cris)

