POL-PIBIN: Trunkenheit im Verkehr

Bingen (ots) - Bingen, 30.11., Fruchtmarkt, 20:45 Uhr. Der Fahrer eines E-Scooters, der in Richtung Hauptbahnhof fuhr, wurde kontrolliert. Die Beamten stellten bei ihm drogenbedingte körperliche Auffälligkeiten fest und fanden bei ihm Plastiktütchen mit einem Marihuana-Aufdruck. Der Mann räumte einen THC-Konsum am Samstag ein, was ein Test bestätigte. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 ...

mehr