POL-ESW: Pressebericht 17.05.2023

Mit Einkaufswagen geparktes Auto beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen nach dem unbekannten Verursacher eines Schadens hat die Polizei in Eschwege aufgenommen. Angezeigt wurde der Vorfall am Dienstagabend, wonach auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Kaufland in Eschwege (Thüringer Straße) ein geparkter Kia Carens (Farbe braun) im Bereich der Rückleuchten beschädigt wurde. Dem Spurenbild nach zu urteilen, könnte der Schaden (Höhe 150 EUR) mittels eines Einkaufswagens verursacht worden sein. Ereignet hat sich der Vorfall am Dienstag zwischen 17.15 Uhr und 18.20 Uhr. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

93-jährige Autofahrerin verursacht Auffahrunfall und fährt davon; Schaden 5500 Euro

Am Dienstagnachmittag hat eine 93-jährige Autofahrerin aus Meinhard zwei hintereinanderfahrenden Autos die Vorfahrt genommen und so einen Auffahrunfall zwischen diesen Fahrzeugen verursacht. Die Rentnerin fuhr anschließend davon, konnte aber zeitnah ermittelt werden. Gegen die ältere Dame laufen jetzt Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht. Um kurz nach 14.00 Uhr war die Dame von der Straße "An der Schindersgasse" in Grebendorf auf die B 249 eingebogen. Dabei hatte sie den bevorrechtigten Pkw einer 40-Jährigen aus dem Südeichsfeld missachtet, die auf der B 249 aus Richtung Wanfried kommend, in Richtung Eschwege unterwegs war. Die 40-Jährige konnte ihrerseits zwar noch rechtzeitig bremsen und so den Zusammenstoß mit dem Wagen der 93-Jährigen vermeiden. Rechtzeitig zu bremsen schaffte ein ebenfalls aus dem Südeichsfeld stammender 20-jähriger Autofahrer dann nicht mehr und fuhr als nachfolgender Pkw auf den Wagen der 40-Jährigen auf. Die Schäden an beiden Autos belaufen sich auf 3000 und 2500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Großalmerode ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 01.50 Uhr mit einem Waschbären zusammengestoßen, der anschließend an der Unfallstelle verstarb. Der Unfall ereignete sich auf der L 3299 zwischen Walburg und Großalmerode. Der Schaden am Wagen des 25-Jährigen beläuft sich auf 500 Euro.

