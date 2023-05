Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsaktion "Schwächere Verkehrsteilnehmer"; Polizei Witzenhausen führt Kontrollen durch

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Am 17.05.2023 haben die Beamten der Polizeistation Witzenhausen im Rahmen der Verkehrsaktion "Schwächere Verkehrsteilnehmer" verschiedene Kontrollaktionen, teilweise mit Unterstützung des Ordnungsamtes der Stadt Witzenhausen, durchgeführt.

>>>Geschwindigkeitsüberwachung in 30er Zone; Kontrollen an Kiga und Schule

Eine Radarkontrolle der Stadt Witzenhausen in der Südbahnhofstraße (30-er Zone) führte zwischen 07.00 Uhr und 10.00 Uhr zu insgesamt 41 Verstößen, überwiegend im Verwarnungsgeldbereich. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer mit gemessen 72 km/h, die neben dem Bußgeld auch ein Fahrverbot nach sich ziehen.

Parallel führten die Beamten der Polizei Witzenhausen eine Kontrolle im Bereich des katholischen Kindergartens durch, wo u.a. zwei minderjährige Fußgänger wegen eines Rotlichtverstoßes mündlich verwarnt wurden. Darüber hinaus sind an der Kesperschule die sog. "Elterntaxis" kontrolliert wurden. Hier ahndeten die Beamten insgesamt 5 Gurtverstöße. Zudem mussten die Beamten an 2 Fahrzeugen Mängel beanstanden und 8 mündliche Verwarnungen wegen nicht mitgeführter Papiere aussprechen.

>>>Kontrolle von Fahrrädern

Mit dem Schwerpunkt auf Prävention positionierten sich die Beamten dann ab 11.00 Uhr im Bereich Bleichengasse/Ermschwerder Landstraße und nahmen entlang des Radweges an der Werra den Radverkehr in den Blick. Im Wesentlichen ging es den Beamten hierbei um die Sensibilisierung vor Gefahren und das Aufmerksam machen auf eventuelle Defizite am Rad in punkto Verkehrssicherheit. Unterstützend zu den persönlichen Gesprächen ist den Verkehrsteilnehmern dann entsprechendes Info-Material in Form von Flyern an die Hand gegeben worden.

Von insgesamt 40 fahrradfahrenden Personen, darunter etwa 28 mit Pedelec, waren 17 Räder mängelbehaftet. 25 Personen waren ohne Helm unterwegs und gaben dafür teils unterschiedliche Gründe an.

>>>Positives Fazit von Polizei und Bürgern

"Die verschiedenen Aktionen sind von den Bürgerinnen und Bürgern durchweg als positiv empfunden worden", so PHK Markus Oestreich von der Polizeistation Witzenhausen als Leiter der Kontrollstelle.

Insgesamt konnten sich die Beamten in Witzenhausen dem positiven Fazit nur anschließen. Am Ende standen viele gute Gespräche und dazu im Vergleich nur relativ wenige Verstöße.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell