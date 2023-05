Polizei Eschwege

POL-ESW: Vermisster Torsten K. ist am Sonntagabend fußläufig in Richtung "Gut Lauenbach"/Röhrda gesehen worden; weitere Hinweise erbeten

Zu dem mittels Öffentlichkeitsfahndung gesuchten Obdachlosen, Torsten K., ist nach dem ergangenen Fahndungsaufruf ein glaubhafter Zeugenhinweis eingegangen. Demnach soll Torsten K. am Sonntagabend zw. 20.30 u. 21.00 Uhr gesehen worden sein, wie er fußläufig unweit der Landesstraßen L 3424/L 3245 in Richtung "Gut Laudenbach" / Röhrda unterwegs war.

Dies könnte darauf hindeuten, dass Torsten K. seinen gewohnten Lebensbereich in und um Eschwege verlassen hat und sich aktuell im Bereich Ringgau aufhält. In diesem Fall wäre davon auszugehen, dass er sich im dortigen Umfeld in gewohnter Weise (vorübergehend oder aber auch dauerhaft) eine Gartenhütte oder ähnliche Behausung suchen könnte.

>>>Polizei bittet nach wie vor um weitere Hinweise zum Aufenthaltsort von Torsten K.

Letztlich kann noch immer nicht ausgeschlossen werden, dass Torsten K. einer ärztlichen Behandlung bedarf. Daher bitten die Beamten weiterhin, bei Antreffen der Person oder Hinweisen zu dessen Aufenthaltsort, Kontakt zur Polizei Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 aufzunehmen.

>>>Polizei ermittelt gegen vier Tatverdächtige wegen eines körperlichen Übergriffs

Hintergrund der polizeilichen Ermittlungen ist ein körperlicher Übergriff auf Torsten K. am Samstagabend in einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage, wo es u.a. zu Schlägen und Tritten gegen den Geschädigten gekommen sein soll. Die Polizei hat zu dem Sachverhalt weitere Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbeteiligte aus dem Umfeld der mutmaßlichen Tatverdächtigen den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige brachten.

Durch die Anzeigenerstattung sind aktuell vier tatverdächtige Personen aus dem Werra-Meißner-Kreis in den Fokus der weiteren Ermittlungen geraten, von denen 3 Personen im jugendlichen Alter sind. Eine weitere Person ist bereits volljährig.

Hintergründe und Motivlage sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die nach wie vor andauern.

Die vier Tatverdächtigen befinden sich nach der Durchführung erster Ermittlungsmaßnahmen bereits wieder auf freien Fuß.

