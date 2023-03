Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, BAB A81, Autobahnanschlussstelle) Unfall beim Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn - drei Personen leicht verletzt

Rottweil, BAB A81, Autobahnanschlussstelle (ots)

Zu einem Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel ist es am Sonntagabend auf der Bundesautobahn A81 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Rottweil gekommen. Eine 19-Jährige fuhr gegen 19.30 Uhr mit einem Opel Astra auf der A81 in südlicher Richtung. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Rottweil wechselte die junge Frau von der rechten auf die linke Fahrspur, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Audi A4, dessen 24-jähriger Fahrer auf der linken Fahrspur der A81 ebenfalls in südlicher Richtung unterwegs war. Die 19-jährige Opel-Fahrerin und zwei weitere Insassen im Opel zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und mussten mit eintreffenden Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

