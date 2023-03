Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Espenhof) Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Geisingen, Espenhof, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 57-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Samstagnachmittag auf dem Radweg zwischen Geisingen und Unterbaldingen schwere Verletzungen zugezogen. Der 57-Jährige fuhr gegen 15 Uhr zusammen mit einem anderen Radfahrer auf einem Rennrad entlang des parallel zur Kreisstraße 5942 verlaufenden Radweges von Geisingen in Richtung Unterbaldingen. Etwa auf Höhe des Espenhofes verlor der Biker auf einer Bodenwelle die Kontrolle über das Rennrad und stürzte. Hierbei zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und musste nach einer Erstbehandlung durch eintreffende Rettungskräfte zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Durch den Sturz entstand am Fahrrad Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell