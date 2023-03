POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz)- Gefährliche Körperverletzung am 12.03.2023 - Zeugenaufruf (12.03.2023)

Polizeipräsidium Konstanz

Wie erst am 17.03.2023 bekannt wurde, hat sich bereits am frühen Sonntagmorgen des 12.03.2023 eine gefährliche Körperverletzung im Umfeld einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße ereignet. Gegen 05.10 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung im Garderobenbereich, welche sich beim Verlassen der Disko in den Außenbereich fortsetzte. Um dem Konflikt zu entgehen entfernte sich der 29-jährige Geschädigte zu Fuß über den Parkplatz in Richtung eines Baumarktes, wobei er überraschend von hinten angegriffen und zu Boden geschlagen wurde. Auch am Boden liegend wurde durch den unbekannten Täter weiter auf den 29-Jährigen eingeschlagen. Er wurde durch den Angriff leicht verletzt und erstattete erst am gestrigen Freitag Anzeige gegen Unbekannt. Zeugen der Tat oder Personen, welche sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen (FH).

