Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel/Landkreis Konstanz) - Zeugen zu Auseinandersetzung vor Gaststätte gesucht (18.03.2023)

(Singen am Hohentwiel/Landkreis Konstanz) (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr ist es in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Singen zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einem 35-Jährigen gekommen, welche sich im weiteren Verlauf vor die Gaststätte verlagerte. Dort kam es dann zu Handgreiflichkeiten gegenüber dem 35-Jährigen, durch welche er sich Verletzungen im Gesichts- und Halsbereich zuzog. Eine medizinische Versorgung wurde von ihm abgelehnt. Die Männer, welche noch in Begleitung einer Frau gewesen sein sollen, entfernten sich anschließend unerkannt in Richtung Innenstadt. Einer der Tatverdächtigen wurde als korpulent beschrieben. Der Andere soll eine Glatze gehabt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Singen unter der Rufnummer 07731/8880 in Verbindung zu setzen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell