Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, B34, Lkr. Konstanz) Frontalzusammenstoß auf der B34 zwischen Gottmadingen und Bietingen - drei Personen schwer verletzt (17.03.2023)

Gottmadingen (ots)

Am Freitagmittag sind drei Personen bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundestraße 34 zwischen Bietingen und Gottmadingen schwer verletzt worden. Gegen 12 Uhr fuhr eine 71 Jahre alte Frau mit einem Mercedes der A-Klasse auf der B 34 von Gottmadingen in Richtung Schaffhausen. Dabei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Ford B-MAX eines 78-jährigen Ehepaares. Sowohl die Fahrerin des Mercedes als auch die beiden Insassen des Fords erlitten schwere Verletzungen. Neben mehreren Rettungswagen, die die verletzten Frauen in umliegende Krankenhäuser brachten, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der den schwerstverletzten 78-Jährigen in eine Klinik flog. Abschleppdienste kümmerten sich anschließend um die beteiligten Autos, an denen durch den Aufprall Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 60.000 Euro entstand. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B34 war während der Unfallaufnahme zwischen der Einmündung zur L190 und dem Kreisverkehr zur A81 mehrere Stunden vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell