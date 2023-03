Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Defekte Gaskartusche löst großen Feuerwehreinsatz aus (16.03.2023)

Singen (ots)

Eine defekte Gaskartusche hat am Donnerstag am späten Nachmittag einen großen Feuerwehreinsatz in der Lessingstraße ausgelöst. Gegen 17 Uhr stellten Anwohner Gasgeruch aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses fest. Nachdem die ersten Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei vor Ort eintrafen, wurde nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter der Wehr umgehend eine Sperrzone um die Einsatzörtlichkeit eingerichtet. Neben dem betroffenen Wohnhaus räumten die Rettungskräfte mehrere umliegende Gebäude in der Lessingstraße und der Kleiststraße und richteten bei der Liebfrauenkirche eine Sammelstelle für die Bewohner ein. Bei der anschließenden Überprüfung des betroffenen Mehrfamilienhauses stellte die Feuerwehr in einem Kellerabteil eine defekte Propangas-Kartusche fest. Nach Beseitigung der Gefahrenquelle wurde kurzzeitig der Strom abgestellt, um das Gebäude zu durchlüften. Gegen 19 Uhr konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Feuerwehr Singen war mit elf Fahrzeugen und 38 Mann im Einsatz, das DRK mit fünf Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell