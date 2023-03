Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Stockach, Lkr. Konstanz) Polizei zieht berauschte Autofahrer aus dem Verkehr (17.03.2023)

Konstanz, Stockach (ots)

Polizeibeamte der Reviere Konstanz und Stockach haben in der vergangenen Nacht zwei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 1 Uhr kontrollierten die Polizisten auf der Riedstraße in Konstanz einen 20-jährigen VW-Fahrer. Bei der Überprüfung des Mannes stellten sie Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum fest. Ein daraufhin durchgeführter Vortest mit positivem Ergebnis bestätigte den Verdacht. Der junge Mann musste sein Auto stehen lassen und anschließend in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Gleich erging es einer 20-Jährigen, die mit einem BMW gegen 2 Uhr auf der Radolfzeller Straße in Stockach in eine Verkehrskontrolle geriet. Auch sie zeigte drogentypische Auffälligkeiten und musste nach einem positiven Vortest ebenfalls ihren Wagen stehen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Beide jungen Fahrer erwartet nun ein Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell