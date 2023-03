Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Sachschaden nach Unfallflucht (16.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der Straße "Am Krebsgraben", auf dem Gelände einer Tankstelle. Während der Besitzer beim Bezahlen seiner Tankschuld war, beschädigte ein Unbekannter mit einem weißen Auto dessen schwarzen VW Polo, der vor einer Zapfsäule stand. Der Schadenverursacher fuhr davon, ohne sich um den Blechschaden am VW in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Villingen (Telefon 07721 601-0).

