POL-KN: (Aach, K6178, Lkr. Konstanz) Ein Verletzter und insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der K6178 (16.03.2023)

Aach, K6178 (ots)

Eine verletzte Person und insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 6178 zwischen Engen-Aach und Honstetten passiert ist. Ein 53-jähriger Ford-Fahrer war gegen 8 Uhr auf der K6178 von Honstetten in Richtung Engen-Aach unterwegs. Im Bereich einer engen Linkskurve geriet der 53-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta eines 26-Jährigen. Der junge Mann erlitt dabei Verletzungen, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von je rund 10.000 Euro.

