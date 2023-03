Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B34, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall führt zu Stau auf der B34 (16.03.2023)

Singen, B34 (ots)

Ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße 34 zwischen Singen und Steißlingen hat am Donnerstagnachmittag zu erheblichem Stau in beide Richtungen geführt. Gegen 17 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit einem VW Transporter vor einem Opel Corsa einer 42-Jährigen auf der B34 von Singen in Richtung Steißlingen. Als der VW Bus-Fahrer verkehrsbedingt bremste, prallte der Opel in das Heck des vorausfahrenden Wagens. Dabei verkeilten sich die beiden Fahrzeuge derart, dass zum Trennen der Autos die Unterstützung der Feuerwehr Singen, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann ausrückte, erforderlich war. Anschließend kümmerten sich Abschleppdient um die demolierten Wagen. Den am VW Bus entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro, den Schaden am Opel auf rund 8.000 Euro. Die aufwendige Bergung der Fahrzeuge führte zu erheblichem Stau in beide Fahrtrichtungen.

