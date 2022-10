Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Fahrgast schlägt 62-jährigen Busfahrer

Ludwigsburg (ots)

Ein 62 Jahre alter Linienbusfahrer musste am Donnerstagabend nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem noch unbekannten Fahrgast vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unbekannte stieg am Bahnhof in Asperg in den Bus der Linie 532 in Fahrtrichtung Markgröningen ein, weigerte sich jedoch den vorgeschriebenen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Auf die mehrfachen Anweisungen des Busfahrers, dass er einen Schutz aufsetzen solle, reagierte der Fahrgast aggressiv. Er verließ den Bus an der Haltestelle "Stadtmitte", wobei er den 62-Jährigen bedrohte und beleidigte. Als ihn der Busfahrer zur Rede stellen wollte, ging der Tatverdächtige in bedrohlicher Weise auf diesen zu. Der 62-Jährige nahm sich einen Besen zur Verteidigung zur Hand und schließlich kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern. Im Zuge dessen stürzte der Busfahrer, worauf der Tatverdächtige vermutlich mehrfach auf ihn einschlug und verletzte. Der Unbekannte, der ein südländisches Aussehen haben, zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und mollig sein sowie schwarze, lockige Haare haben soll, flüchtete hierauf in Richtung Königstraße. Polizeiliche Fahndungsmaßnahem erbrachten kein Ergebnis. Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 150017-0, sucht Zeugen, die weitere Hinweise zum Täter geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell