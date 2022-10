Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Feuerwehreinsatz in der Schönbuchstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 00.30 Uhr rückten die Freiwilligen Feuerwehren Gärtringen, Ehningen und Herrenberg in die Schönbuchstraße in Gärtringen aus. In einer Wohnung im sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses hatte der Rauchmelder ausgelöst. Die insgesamt 31 Einsatzkräfte der Feuerwehren, die mit sechs Fahrzeugen vor Ort kamen, konnten sich gewaltsam Zugang zu der betreffenden Wohnung verschaffen. Den Bewohner trafen sie schlafend auf dem Sofa an. Auf dem eingeschalteten Herd stand ein Topf mit Essen, der zu qualmen begonnen hatte. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Der vermutlich unter Alkoholeinfluss stehende Bewohner wurde vor Ort ärztlich untersucht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell