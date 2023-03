POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht in der Sporngasse - grauen Audi S3 beschädigt (13./14.03.2023)

Singen (ots) - Eine defekte Gaskartusche hat am Donnerstag am späten Nachmittag einen großen Feuerwehreinsatz in der Lessingstraße ausgelöst. Gegen 17 Uhr stellten Anwohner Gasgeruch aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses fest. Nachdem die ersten Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei vor Ort eintrafen, wurde nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter der ...

