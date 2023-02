LPI-GTH: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - In der Zeit zwischen dem 24. Februar, 15.00 Uhr und gestern, 10.50 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen widerrechtlich in ein Bürogebäude in der Adolf-Schmidt-Straße ein. Der oder die Täter beschädigten offenbar ein Fenster, gelangten darüber in das Gebäude und durchsuchten in der Folge mehrere Räume. Entwendet wurde unter anderem Bargeld sowie Werkzeuge. Zeugenhinweise ...

