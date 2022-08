Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pimasens (ots)

Am Samstagabend dem 13.08.2022 zwischen 17:20 Uhr und 17:35 Uhr kam es in der Straße Am Sommerwald in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige Fahrzeugführer schädigte hierbei beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten roten Toyota Yaris eines ambulanten Pflegedienstes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Das Fahrzeug welches geschädigt wurde stand nahe der Einmündung zur Krummen Steig. Hinweise zum Fahrer oder Fahrzeug sind bislang keine bekannt. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

