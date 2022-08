Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Walshausen (ots)

Zeit: 14.08.2022, 01:10 Uhr Ort: Walshausen, K13 SV: Eine 24-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die K13 von der Kirschbachermühle kommend in Fahrtrichtung Walshausen. In einer dortigen leichten Rechtskurve kam die Fahrzeugführerin zunächst nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und fuhr etwa 5 Meter in die dortige Wiesenfläche. Dann lenkte die 24-jährige ihren PKW nach rechts ein, sodass diese wieder auf die Fahrbahn fuhr und dort jedoch nach rechts von der Fahrbahn abkam. Auf der Wiesenfläche rechtsseitig von der Fahrbahn kam die Fahrzeugführerin dann etwa nach 30 Meter zum Stehen. Durch die Kollision wurde der Leitpfosten und der PKW beschädigt, der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 24-jährige deutlich alkoholisiert war. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell