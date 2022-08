Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl an PKW

Zweibrücken (ots)

Zeit: 30.07.2022, 00:00 Uhr - 13.08.2022, 13:50 Uhr Ort: Zweibrücken, Kopenhagener Ring 1 SV: Ein 43-jähriger stellte zwischen dem 30.07.2022 und 13.08.2022 seinen Chrysler Voyager auf einem Autohof im Kopenhagener Ring in Zweibrücken ab. In dieser Zeit wurde durch einen bislang unbekannten Täter der Katalysator an seinem PKW entwendet. Der Täter gelangte vermutlich auf das Gelände, indem er über den Zaun kletterte. Der Katalysator wurde vermutlich mittels eines Schneidwerkzeuges vom PKW entfernt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: 06332/976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell