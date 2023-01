Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 28.01.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Gefährliche Körperverletzung

Aurich - Am Freitagabend, gegen 20:25 Uhr, liefen ein 17-jähriger Jugendlicher und eine 19-jährige Frau aus Aurich durch die Hasseburger Straße in Aurich. Plötzlich wurden sie von zwei unbekannten Tätern grundlos attackiert. Die beiden Opfer wurden durch die Täter geschlagen, zu Boden gestoßen und am Boden liegend getreten. Die Täter waren bei der Tat maskiert. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Gefährliche Körperverletzung

Aurich - Ein 28-jähriger Mann aus Aurich hielt sich am Samstagmorgen, gegen 03:05 Uhr, im Bereich der Julianenburger Straße in Aurich auf, als ihm drei Männer entgegenkamen. Plötzlich griff ein Mann aus der Gruppe, ein 21-jähriger Auricher, das Opfer an und schlug diesem mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Der 28-jährige Mann wurde leicht verletzt und vorsorglich dem Auricher Krankenhaus zugeführt. Der Täter stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Versuchter Diebstahl aus PKW

Wiesmoor - Am Samstagmorgen, in der Zeit zwischen 02:05 Uhr und 03:10 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines PKW ein. Der Opel war zu dem Zeitpunkt an der Hauptstraße in Wiesmoor geparkt. Ohne Beute zu erlangen entfernte sich der Täter vom Tatort. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter, alkoholisierter Person Südbrookmerland - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Samstagmorgen, gegen 06:35 Uhr. Demnach befuhr ein 35-jähriger Mann aus Aachen mit seinem Skoda den Rüskeweg in Südbrookmerland. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung übersah der Mann die Einmündung zur Tom-Brook-Straße und fuhr geradeaus weiter. Der PKW schleuderte auf ein Feld und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt aus dem PKW befreien. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte bei dem Mann eine alkoholische Beeinflussung von knapp einem Promille fest. Mittels Rettungswagen wurde der Fahrzeugführer in ein Krankenhaus verbracht, wo auch die Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Altkreis Norden

Alkoholisierte Pkw-Fahrerin

Norden - In der Gewerbestraße führten Polizeibeamte am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, eine Verkehrskontrolle bei einer 64-jährigen Frau aus Norden durch, die dort mit ihrem Pkw unterwegs war. Hierbei wurde festgestellt, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Sie pustete vor Ort über zwei Promille. Der Frau wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Frau wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Norden - Unter dem Einfluss verbotener, berauschender Substanzen hat ein 23-jähriger Mann aus Norden mit seinem E-Scooter am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen. Der Mann wurde am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, auf der Norddeicher Straße kontrolliert. Ein durchgeführter Drogen-Schnelltest verlief positiv hinsichtlich einer Rauschmittelbeeinflussung. Daraufhin wurde dem 23-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Unerlaubtes Entfernen von Umfallort

Friedeburg - Am Freitagmittag, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Wiesmoor mit seinem Audi die Wieseder Straße (B436) aus Wiesmoor kommend in Richtung Friedeburg. Ein Unbekannter kam dem Wiesmoorer aus Friedeburg kommend entgegen und fuhr auf die Fahrspur des 24-Jährigen. Die jeweils linken Außenspiegel kollidierten und infolge dessen zersplitterte die Scheibe der Fahrertür des Audis. Durch die Glassplitter wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Der Unbekannte entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Unter Alkoholeinfluss alleinbeteiligt gestürzt Esens - Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, fuhr eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Esens die Straße "Am Markt". Die 58-jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde eine Alkoholbeeinflussung von deutlich über einem Promille bei der Fahrradfahrerin festgestellt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

